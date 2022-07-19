بدء مؤتمر المهرجان القومي للمسرح لإعلان تفاصيل الدورة الـ15

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المهرجان القومي للمسرح المصري لإعلان تفاصيل الدورة الخامسة عشرة، المقام بدار الاوبرا المصرية.

وحرص الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان على الحضور.

ومن جانبه وجه إسماعيل مختار الشكر للإعلاميين لتغطيتهم المهرجان كل عام، وتقديم كل ماهو في صالح المهرجان، وأن الجمهور المسرحي ينتظر المهرجان من الدورة إلى الدورة، لتقديمه وجبة كاملة وشاملة للمسرح ومجانا، إذ يعتبر المهرجان عرسا مسرحيا.

المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح

وأضاف أن هذه الدورة ستشهد تطيبق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، هذا العام بشكل حازم، والتباعد داخل وخارج المسرح، وتعقيم المسرح وأماكن الدخول والخروج.

وأشار إلى حرصهم على مشاركة عروض طلاب الجامعات، خلال هذه الدورة من مهرجان المسرح القومي.