الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النسخة الـ15 من المهرجان القومي للمسرح

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 يوليو بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بالدور الثالث.

حضور مؤتمر المهرجان القومي للمسرح

يحضر المؤتمر الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان منهم: الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفي تفاصيل الدورة الجديدة، والإعلان عن عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحاور الفكرية، والكشف عن الإصدارات الخاصة بالمهرجان وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.

الدورة 15 للمهرجان القومي للمسرح

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان «المخرج المسرحي المصري» وتنطلق في يوم 24 يوليو علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم.