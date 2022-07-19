تردد قناة أون تايم سبورت 3.. لمتابعة مباريات كأس مصر

ترتفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة أون تايم سبورت 3، بعد إعلان مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل بطولة كأس مصر الموسم الماضي بشكل حصري عبر قنواتها المختلفة، والتي يعقبها تحليل للمباريات يقدمه كبار الرياضيين في مصر.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في التقرير التالي تردد قناة أون تايم سبورت 3 عبر القمر الصناعي نايل سات، فضلا عن تردد باقي قنوات المجموعة التي تنقل مباريات كأس مصر الموسم الماضي، والتي جاءت كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت 3

ويمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3 عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد القنوات الرياضية

وفضلا عن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، يمكن متابعة البرامج الرياضية وأخبار الأندية المختلفة، عبر شاشة أشهر القنوات الرياضية والتي نعرض ترددها كالآتي:

تردد قناة الأهلي الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

- معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الزمالك الجديد على عرب سات

وجاء تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي عرب سات، فجاء كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.