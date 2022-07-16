يبحث عشاق الساحرة المستديرة خلال الساعات الأخيرة عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة في بطولة كأس مصر، لمتابعة وتشجيع فريقهم، والتي يتوقع لها أن تكون من المباريات التي تشعل جماهير الفريقين.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك القادمة في بطولة كأس مصر، وموعد المباراة، في السطور التالية:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي.

ويمكن ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات؛ من خلال ضبط المعلومات كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

ووفق المعلن، تنطلق صافرة الحكم معلنة بدء مباراة الأهلي والزمالك القادمة في كأس مصر الموسم الماضي، يوم الخميس المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أم القري بالمملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر نادي القلعة البيضاء «الزمالك» ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، حيث لعب 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 3 جولات، وخسر 4 مباريات، ويحل النادي الأهلي في المرتبة الثالثة برصيد 49 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، فاز في نحو 14 مباراة، وتعادل في 7 جولات، وتلقي الهزيمة في مباراتين.