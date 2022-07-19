«جولد إيرا»: أسعار الذهب في أسوأ حالاتها منذ 2018

تمر أسعار الذهب على المستوى العالمي أو المحلي، بأسوأ فتراتها منذ 4 سنوات، إذ تواصل الهبوط المستمر لمدة 5 أسابيع متصلة، وهو أكبر هبوط متتالي منذ عام 2018، وفقا لمؤسسة «جولد إيرا»، المتخصصة في أبحاث الذهب.

ووفقا لأحدث تقارير «جولد إيرا»، قالت إن هبوط أسعار الذهب لمدة خمس أسابيع، يعتبر أقوى هبوط متتالي منذ عام 2018، وهو ما يشير إلى عمليات جنى أرباح الصفقات البيعية التي كانت بداخل الأسواق في الأسابيع الماضي الماضية.

أسعار الواردات الأمريكية

وتابعت المؤسسة البحثية أن هناك بعض البيانات الجديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ خرجت البيانات الخاصة بالناتج الصناعي الأمريكي، التي أظهرت أنه انخفض بنسبة 2.0%، كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5.0% كما ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية، بوتيرة أقل من المتوقع بنسبة 2.0%، كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بجامعة ميشيغان إلى قراءة 1.51 في يوليو، وتراجعت توقعات المستهلكين إلى 3.47، وتراجعت توقعات المستهلكين للتضخم لمدة عام وخمس سنوات إلى 2.5 % و8.2% على التوالي.

توقعات بارتفاع سعر الفائدة

وتوقعت «جولد إيرا»، رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه في 27 يوليو الجاري، بمعدل يتراوح بين 25 نقطة أساس الى 50 نقطة أساس على أقصى تقدير، كما توقعت أن يقدم المركزي الأوروبي على رفع سعر الفائدة، وهذا سيسحب البساط من الدولار، ما يتحرك معه الذهب تحركات إيجابية.

وقالت «جولد إيرا»، إن أسعار الذهب استقرت بالقرب من 1710 دولارات للأوقية في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق لـ19 يوليو، ليقترب من أدنى مستوياته خلال عام تقريبا، تحت ضغوط من السياسة النقدية المستمرة، التي يتبعها «الفيدرالي الأمريكي» منذ شهر مارس الماضي، ما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما.