سعر جرام الذهب عيار 21: يخسر 20 جنيها خلال أسبوع بسبب الانخفاض العالمي

يستمر سعر جرام الذهب عيار 21 في الانخفاض والهبوط المتواصل منذ أسبوعين تقريبا، وذلك بسبب انخفاض أسعار الذهب عالميا وتأثيرها علي سعر الذهب في السوق المحلي، وذلك حسبما تؤكد الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية والتي أرجعت أن انخفاض الذهب عالميا وانهياره أمام سعر الدولار أدى إلى تسجيل سعر جرام الذهب اليوم أدنى مستوياته منذ موسم عيد الأضحى المبارك 2022 وحتى الآن.

سعر جرام الذهب عيار 21 يخسر 20 جنيها

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا بقيمة 20 جنيها خلال الأسبوع الأخير فقط، إذ جاء سعر جرام الذهب اليوم ضمن تعاملات الثلاثاء 19 يوليو 2022 ليسجل سعر 975 جنيها، فيما جاء سعر الجرام في عيار 18 عند 836 جنيها.

فيما اختلف سعر جرام عيار 21 منذ أسبوع ماضي، وتحديدا يوم الأربعاء 13 يوليو، والذي جاء فيه سعر الجرام 995 جنيها، في حين كان سعر جرام الذهب عيار 18 في تعاملات نفس اليوم بقيمة 853 جنيها.

سبب هبوط وانخفاض سعر جرام الذهب اليوم

يرجع الهبوط والانخفاض المتتالي في سعر جرام الذهب، بسبب التأثر من التداول الضعيف على الذهب سواء في البورصة العالمية أو في حركة التداول على شراء الذهب في السوق المحلي، مما أدى إلى انخفاض عيار 21 بقيمة 20 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الأخير بالرغم من تدني حركة البيع والشراء في سوق الذهب المحلي.

فرصة شراء الذهب

فيما تعتبر الفترة الحالية هي الأنسب لشراء الذهب بسبب الهبوط والانخفاض الذي يشهده سعر جرام الذهب يوميا، بالنسبة للشباب المقبل على الخطوبة أو الزواج، فضلا عن أنها تعد الفترة الأنسب أيضا للإدخار والاستثمار في المعدن الأصفر من خلال شراء الجنيه الذهب، والذي يشهد مزيد من الانخفاض كونه يتم شراؤه دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وفقا لما تؤكده الشعبة العامة للذهب.