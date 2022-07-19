تقرير: 766 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الذهب في 5 أشهر

ارتفعت صادرات من الذهب خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي بنسبة 86%، وكشفت بيانات صادرة اليوم عن المجلس التصديري لمواد البناء والمنتجات المعدنية أن مصر صدرت ذهبا بقيمة 766 مليون دولار، مقارنة بـ412 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.

الإمارات في المركز الأول

وبحسب بيانات المجلس فقد احتلت الإمارات المركز الأول ضمن قائمة مستوردي الذهب المصري، بإجمالي قيمة بلغ 442 مليون دولار، مقارنة 120 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 270%.

كندا في المركز الثاني

وجاءت كندا في المركز الثاني بإجمالي قيمة 320 مليون دولار، مقارنة بـ185 مليون دولار، وبنسبة نمو 73%، ثم تركيا التي استوردت ذهبًا بقيمة 1.9 مليون دولار، مقارنة بـمليون دولار تقريبا، وبنمو 93%، تلتها ألمانيا التي استوردت بقيمة 272 ألف دولار، مقابل 603 ألف دولار وبنسبة تراجع 55%.

وجاءت إيطاليا في المركز الخامس ضمن قائمة المستوردين، حيث استوردت ذهبا مصريا بقيمة 274 ألف دولار، مقارنة بـ242 ألف دولار، وبنسبة تراجع 2%، وجاءت الولايات المتحدة، وأسواق كينيا والبحرين والكويت والسعودية والأردن وسنغافورة والجزائر في مرتبة متأخرة ضمن مستوردي المعدن الأصفر من مصر.

زيادة كبيرة في صادرات القطاع

وكان المجلس التصديري لمواد البناء أعلن في تقرير له اليوم ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 36%، لتحقق صادرات القطاع نحو 3 مليارات و177مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 بقيمة قدرها 2 مليار و345 مليون دولار.

تراجع ملحوظ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا

وكانت صادرات من الذهب شهدت تراجعا ملحوظا خلال عامي 2020 و2021، نتيجة تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في تراجع مشتريات الأسواق الخارجية من الذهب، بسبب إغلاق الاقتصادات العالمية، وتغير إنفاق أولويات المستهلكين خلال فترة الجائحة.