اشتري شقة بقرض التمويل العقاري من بنك فيصل وقسط على 30 سنة

يبحث أغلب المصريين عن السكن الملائم لحياة كريمة وبأسعار في متناول اليد، وبعد إطلاق البنك المركزي المصري للعديد من مبادرات التمويل العقاري؛ التي جاء أغلبها بتوجيهات رئاسية ومكنت الأفراد من امتلاك وحدات سكنية، تنافست البنوك العاملة في مصر على الانضمام لتلك المبادرات ومنح تمويلات لعملائها في إطارها.

بنك فيصل يشارك بمبادرات التمويل العقاري للمركزي

ومن بين تلك البنوك، انضم بنك فيصل الإسلامي إلى قائمة البنوك المصرية المانحة لتمويلات عقارية في إطار مبادرتي البنك المركزي المصري بأسعار عائد مخفضة، بهدف توفير سكن ملائم لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ووفقا للفائدة المقررة من «المركزي»؛ أي 8% متناقص تدريجي والسداد بحد أقصى 20 سنة، و3% متناقص تدريجي والسداد بحد أقصى 30 سنة أو حتى سن المعاش، أيهما أقرب.

ويتيح بنك فيصل للأفراد الراغبين في امتلاك شقة أو وحدة سكنية إمكانية شرائها أو تمويلها في إطار مبادرتي البنك المركزي المصري، بعد التأكد من توافر بعض الشروط وانطباقها على المتقدمين، وهي كالتالي:

شروط الحصول على شقة من بنك فيصل

- أن يكون من أصحاب الدخل الثابت، سواء موظفي القطاع العام أو الخاص، أو أعضاء النقابات المهنية ومن في حكمهم، أو الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.

- تقييم سعر الوحدات السكنية المراد تمويلها تقييم حديث من مقيمين عقاريين من جهات موثوقة، ومدرجين لدى البنك المركزي.

- المستفيد مصري الجنسية، ولم يسبق له أو لأسرته؛ سواء الزوجة أو الأولاد القصر، الاستفادة من المبادرات.

- الوحدة السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وكاملة التشطيب وجاهزة للسكن ومسجلة.

- إصدار وثيقة تأمين على الحياة للمستفيد ضد العجز أو الوفاة مجانا.

المستندات المطلوبة للوحدات السكنية

مستندات العميل للحصول على التمويل العقاري

شروط تمويل وحدة سكنية من بنك فيصل ضمن مبادرة 3%

شروط تمويل وحدة سكنية من بنك فيصل ضمن مبادرة 8%

فئات محدودي الدخل.. والأقل

ووفقا لموقع البنك، يحق لمحدودي الدخل الاستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة، بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مع ضرورة توفر بعض الشروط الآتية؛

- الحد الأقصى لفئة أقل من محدودى الدخل 2100 جنيه.

- الحد الأقصى لفئة محدودى الدخل 3500 جنيه للأعزب، و4750 جنيها للأسرة.

- دفع ما لا يقل عن 10% من قيمة الوحدة، كحد أدنى.

- البنك يمول 90% من قيمة الوحدة كحد أقصى.

- سعر الفائدة 5% سنوي متناقص لفئة أقل من محدودي الدخل، و7% سنوى متناقص لفئة محدودي الدخل.

- مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.

- إتاحة فترة سداد 20 عاما، على ألا يتجاوز عمر الممول عن 60 عاما خلال تلك المدة.

- قيمة القسط الواحد: 35% من صافي الدخل.

- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية «تمليك»، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.

كما نوه بنك فيصل إلى أنَّه يتم التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والبنك، حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 حتى 25000 جنيه.