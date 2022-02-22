8 فوائد لشهادات «ازدهار» الجديدة من بنك فيصل: ممكن تكسب عمرة

كشف بنك فيصل الإسلامي المصري، عن شهادات الادخار الجديدة، التي جرى طرحها بالبنك، وهي شهادات الادخار الخماسية «ازدهار».

وأكد البنك في بيان له، أن شهادات الادخار الخماسية، ذات عائد متغير بالجنيه المصري، من بنك فيصل الإسلامي، وهي شهادات يمكن الاستعلام عنها من خلال جميع أفرع البنك في جميع محافظات ومدن الجمهورية، إذ تتيح هذه الشهادة، 8 فوائد ومميزات مختلفة، تقدم إلى جميع العملاء، من داخل البنك أو العملاء الجدد.

فوائد شهادات الادخار الخماسية

- الشهادة أسمية ومدتها خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وتخضع للأحكام الشريعة الإسلامية.

- الشهادة فئة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، ومعدل عائدها يصل إلى 2.79%.

- يمكن شراء شهادات الادخار الخماسية، من جميع فروع البنك للأفراد الطبعيين «مصريون أو أجانب»، والأشخاص المعنوية، كما أتاح البنك، شراء الشهادة بأسماء القصر بـ«الوصاية، والولاية».

- العائد شهري متغير، يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشراء، لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية، نهاية كل ربع سنة، وتسويتها بحساب العميل.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع بنك فيصل، بضمان الشهادات بالشروط التي يحددها البنك.

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق، وذلك بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء، وفقًا للقواعد المنظمة للاستيراد بالبنك.

-لأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة من خلال السحب الذى يجريه البنك مرتين في العام لعدد 50 عميلًا من عملاء البنك، بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وألا تقل قيمة الشهادات عن 5000 جنيه.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التي يحددها البنك.

شروط الحصول على الشهادة

- بطاقة الرقم القومي حديثة.

- صورة حديثة من أي إيصال مرفق لمحل السكن «غاز، كهرباء، مياه».