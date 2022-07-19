12 مليار جنيه حصيلة مصر من الرسوم والضرائب الجمركية في يونيو الماضي

زادت حصيلة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية من الضرائب والرسوم بالمنافذ المختلفة خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بمايو السابق، بنحو ملياري جنيه؛ إذ سجلت الحصيلة في نهاية يونيو 12 مليار جنيه مقارنة بـ 10 مليارات في نهاية مايو.

2.3 مليار جنيه حصيلة الضرائب بجمارك بورسعيد

ووفقا لتقارير مصلحة الجمارك المصرية، بلغت حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد في نهاية شهر يونيو الماضي 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي بعد الإفراج عن 7421 شهادة جمركية وارد نهائي خلال الشهر الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة؛ منها: القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار.

7 مليارات جنيه ضرائب جمارك الإسكندرية

وفي جمارك الإسكندرية، ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية خلال شهر يونيو الماضي؛ لتصل إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بـ 5.7 مليار جنيه في مايو من العام السابق بعد الإفراج عن 11.50 ألف شهادة جمركية خلال يونيو الماضي لسلع استراتيجية ومستلزمات إنتاج وبضائع عامة؛ ومنها: الخيوط والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها وفقا لتقارير مصلحة الجمارك المصرية.

أما في جمارك الدخيلة ودمياط، زادت الحصيلة من 2.5 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي إلى 2.7 مليار جنيه في نهاية يونيو بعد الإفراج عن 7.733 ألف شهادة جمركية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والمصنوعات النسيجية، والأعلاف»، وفقا لتقارير مصلحة الجمارك المصرية إحدى مصالح وزارة المالية.