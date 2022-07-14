مدبولي: إعفاء المواطن الذي يقل دخله عن 2500 جنيه شهريا من الضرائب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة سترفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، موضحًا أنّه سيتم إعفاء المواطن الذي يبلغ دخله نحو 2500 جنيه شهريًا، بدلًا من اقتصار الإعفاء على المواطن الذي يبلغ دخله 2000 جنيه في العام الماضي.

زيادة حد الإعفاء الضريبي

وأضاف مدبولي، خلال كلمة له قبل قليل، أنّه من المقرر زيادة الإعفاء الضريبي مع اكتمال الإجراءات التشريعية، تيسيرًا على المواطنين، موضحا أنّه فيما يخص توفير السلع الأساسية ومع كل الأزمات العالمية غير المسبوقة التي يمر بها العالم، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، فإنّ الدولة المصرية تبذل جهد غير عادي لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر.

مخزون استراتيجي 6 أشهر من السلع الأساسية

وأوضح رئيس الوزراء، أنّه بفضل من الله وكرمه، فالدولة المصرية لديها القدرة على تحقيق هذا الاحتياطي حتى في ظل كل هذه التحديات غير المسبوقة، وارتفاع أسعار السلع سواء القمح وزيت الطعام وكل السلع الرئيسية.

وتابع مدبولي، أنّه حتى اللحظة تمتلك الدولة المصرية مخزونا استراتيجيا يكفي 6 أشهر من السلع الأساسية، ما يؤمّن احتياجات المواطنين في ظل الأزمات الحالية والمتوقعة، لافتًا إلى الجهود المبذولة من الدولة، كي لا يقل هذا المخزون عن 6 أشهر خلال الفترة المقبلة.