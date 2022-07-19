الفنان توفيق عبد الحميد يتلقى جلسات علاج طبيعي (صور)

خضع الفنان توفيق عبد الحميد، لجلسات علاج طبيعي مؤخرا، بعد الوعكة الصحية التي كان تعرض لها في عموده الفقري، وكانت تتطلب التدخل الجراحي، لكنه بدأ بالعلاج أولا.

وكشف عن هذا الأمر الفنان توفيق عبد الحميد، من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، إذ نشر عددا من الصور له أثناء خضوعه للعلاج الطبيعي، وعلق عليها قائلا: «اليوم فى جلسة العلاج الطبيعي والمائي فى المركز الطبي».

توفيق عبد الحميد يخضع لعلاج طبيعي

وتفاعل مع الفنان توفيق عبد الحميد عدد كبير من متابعيه ومحبيه، متمنين له الشفاء العاجل وخاصة أنه بدا بصحة أفضل من قبل حيث أنه كان تعرض لهذه الوعكة اثناء تصوير مسلسله الرمضاني.

ويستعد «عبد الحميد»، خلال الفترة المقبلة لتصوير مسلسله الجديد «شلة القروانة»، الذي يكتبه المؤلف بشير الديك، وكان جرى ترشيح له أكثر من اسم، منهم عمرو سعد ومحمد محمود عبد العزيز، ويخرج العمل حسني صالح، وهو من إنتاج جمال العدل.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد، كان شارك فى السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل يوتيرن، مع عدد كبير من الفنانين، منهم ريهام حجاج وصفاء الطوخى ونانسي صلاح وكريم قاسم ومحمود حجازى وأيمن قيسوني وعصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد هذا الظهور، الأول للفنان توفيق عبد الحميد بعد غياب عن التمثيل لسنوات طويلة، وكان عبر عن سعادته في تصريحات لـ«الوطن» عن عودته مجددا.