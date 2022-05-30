بسبب الأهلي.. توفيق عبد الحميد يكشف كواليس جديدة عن فيلم «حلم العمر»

تحدث الفنان توفيق عبد الحميد عن كواليس فيلمه «حلم العمر» مع الفنان حمادة هلال، الذي عرض عام 2008، تزامناً مع عرض مباراة الأهلي المصري الذي يواجه نظيره الوداد المغربي اليوم الاثنين 30-5-2022، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب.

توفيق عبد الحميد يكشف عن كواليس الفيلم

تحدث الفنان توفيق عبد الحميد عن كواليس الفيلم، وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: « وإحنا بنصور آخر مشاهد فيلم حلم العمر قولت لصديقي المخرج وائل إحسان عايز أقول رباعية أنا بحبها لصلاح جاهين لحمادة هلال قبل المباراة الأخيرة».

وأضاف: «أنا اللى بالأمر المحال اغتوى.. فوافق وقولتها وكنت أقصد أقولها لأي بطل مصري يواجه تحد كبير»

معلومات عن فيلم «حلم العمر»

فيلم «حلم العمر» تم عرضه عام 2008، تدور أحداثه حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، مما يسبب مشاكل عديدة له بواسطه أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، ما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة، وهي من تأليف نادر صلاح الدين، إخراج وائل إحسان.

والفيلم من بطولة حمادة هلال، دينا فؤاد، هالة فاخر، توفيق عبد الحميد، حجاج كامل، منة عرفة.

آخر أعمال توفيق عبد الحميد

مسلسل يوتيرن، آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد، في شهر رمضان 2022، وهو من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، كريم قاسم، من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وعكة صحية

مازال الفنان توفيق عبد الحميد يعاني من آلام العمود الفقري، ويخضع للعلاج من قبل الأطباء، ومؤخرا شارك جمهوره آلامه، وكتب توفيق عبدالحميد: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.. عبارة كانت أمي الله يرحمها ترددها كثيرا ورغم أن شقيقاتي الثلاث طبيبات لم أكن أهتم بعبارة أمي ولا بنصائح شقيقاتي.. أعلم الآن لماذا كان الكبار يرددون دائما مش عايز غير الصحة والستر خلوا بالكم من صحتكم وربنا ينعم عليكم جميعا بالصحة والستر».