توفيق عبد الحميد يعود للتمثيل بمسلسل من تأليف بشير الديك

كشف المؤلف الكبير بشير الديك، حقيقة تراجع الفنان توفيق عبد الحميد، عن قرار اعتزال الفن، والعودة من خلال مسلسل من تأليف الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال الديك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يقوم بكتابه مسلسل بالفعل، وانتهى من جزء كبير منه، وتواصل مع توفيق عبد الحميد، الذي وافق على المشاركة في العمل.

وأضاف أنه كان لا يعلم أن توفيق عبد الحميد اعتزل لأنه لا يتابع الأخبار كثيرا، ولكنه عندما تحدث معه لم يرفض نهائيا، موضحا: «لما كلمت توفيق قالي طالما العمل عليه اسمك مينفعش أرفض».

بشير الديك يكشف موعد عرض مسلسله الجديد

وأشار إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد عرض المسلسل، لأنه قرار شركة الإنتاج، مؤكدا أنه يأمل خروج العمل في أسرع وقت ممكن، مُعربًا عن آماله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه على الشاشات.

اعتزال توفيق عبد الحميد

يذكر أن توفيق عبد الحميد، أعلن اعتزاله الفن بعد مشاركته في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «يوتيرن»، الذي جسد خلاله دور والد الفنانة ريهام حجاج.

توفيق عبد الحميد يوضح سبب اعتزاله الفن

وكتب توفيق عبدالحميد حينها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا»، موضحًا أن السبب في ذلك حالته الصحية.