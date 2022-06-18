رئيس التحرير

محمود مسلم

توفيق عبد الحميد يعود للتمثيل بمسلسل من تأليف بشير الديك

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:37 م | السبت 18 يونيو 2022
توفيق عبد الحميد

توفيق عبد الحميد

كشف المؤلف الكبير بشير الديك، حقيقة تراجع الفنان توفيق عبد الحميد، عن قرار اعتزال الفن، والعودة من خلال مسلسل من تأليف الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال الديك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يقوم بكتابه مسلسل بالفعل، وانتهى من جزء كبير منه، وتواصل مع توفيق عبد الحميد، الذي وافق على المشاركة في العمل.

وأضاف أنه كان لا يعلم أن توفيق عبد الحميد اعتزل لأنه لا يتابع الأخبار كثيرا، ولكنه عندما تحدث معه لم يرفض نهائيا، موضحا: «لما كلمت توفيق قالي طالما العمل عليه اسمك مينفعش أرفض».

بشير الديك يكشف موعد عرض مسلسله الجديد

وأشار إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد عرض المسلسل، لأنه قرار شركة الإنتاج، مؤكدا أنه يأمل خروج العمل في أسرع وقت ممكن، مُعربًا عن آماله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه على الشاشات.

اعتزال توفيق عبد الحميد

يذكر أن توفيق عبد الحميد، أعلن اعتزاله الفن بعد مشاركته في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «يوتيرن»، الذي جسد خلاله دور والد الفنانة ريهام حجاج.

توفيق عبد الحميد يوضح سبب اعتزاله الفن 

وكتب توفيق عبدالحميد حينها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا»، موضحًا أن السبب في ذلك حالته الصحية.

 

اقرأ المزيد:

توفيق عبد الحميد يكشف موعد عرضه المسرحي المقبل بعد غياب سنوات

بسبب الأهلي.. توفيق عبد الحميد يكشف كواليس جديدة عن فيلم «حلم العمر»

توفيق عبد الحميد يكشف موقفه من التدخل الجراحي بعد إصابته في العمود الفقري

توفيق عبد الحميد يتراجع عن قرار الاعتزال ويبدأ التحضير لعمل مسرحي كبير

توفيق عبد الحميد: أستعد لإجراء جلسات علاج طبيعي خلال الساعات المقبلة

بطل مسلسل يوتيرن يكشف مفاجأة بشأن اعتزال توفيق عبد الحميد

القبض على الزوجة الثانية لـ توفيق عبد الحميد في الحلقة 21 من مسلسل يوتيرن
بقلم أحمد عبد الرحمن