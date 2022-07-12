توفيق عبد الحميد بصحبة كلابه: «شاركوني السنوات العشر الأخيرة من حياتي»

أعاد الفنان توفيق عبد الحميد، نشر صورة قديمة تجمعه بكلابه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سبق ونشرها في شهر سبتمبر الماضي، وأثارت وقتها تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، خصوصًا مع بساطة المنزل والمكان الذي يعيش فيه الفنان القدير.

توفيق عبد الحميد عن كلابه: كاجو طيب وجوكا دلوعة

وكتب توفيق عبد الحميد، تعليقًا على الصورة التي جمعته بـ كلبيه كاجو وجوكا، عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: «أكتر اتنين شاركوني الحياة في السنوات العشر الأخيرة من عمري، كاجو وجوكا كانوا قد كف اليد، كاجو طيب وشجاع وودود، جوكا ذكية جدًا ودلوعة».

يسير على عكاز بسبب أزمة صحية

وأشار إلى السنوات التي تمر من عمر الإنسان، مستعينًا بكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، حيث كتب: «غريب أمر الوقت، تمر سنين لا نشعر بها وتمر لحظات تعادل عمر، قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا، أمير الشعراء على لسان قيس، مجنون ليلى».

وأشار إلى وعكته الصحية الأخيرة وخضوعه لجلسات علاج طبيعي حتى يتمكن من السير بشكل طبيعي: «أنا وعكازي أحيانًا أشعر أنه العمر الذي عشته ولم أعشه بالفعل، وعاد متخفيًا في عكاز، كي أتكأ واستند عليه كنوع من الاعتذار».

وعن لزمته الدائمة في الاستعانة بكلمة حبيبي خلال حديثه، كتب توفيق عبد الحميد: «كلمتين منذ ولدت وحتى الآن لا يمكن أن انطق بهما إلا إذا كنت أعنيهما، بحبك ووحشتني، لكن عندي لازمة كلمة يا حبيبي كنوع من المودة والرقة في التعامل بس كلمة بحبك تفرق».