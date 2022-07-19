«اتحاد منتجي الدواجن» يكشف أسباب ارتفاع سعر البيض.. الطبق بـ75 جنيها

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك ارتفاعا في الطلب على بيض المائدة في الموسم الحالي المعروف بموسم «الإجازات والمصايف»، لافتا إلى أن تزايد الطلب تزامن مع ارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب.

سعر طبق البيض من المزرعة بلغ 63 جنيها

وأوضح «الزيني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن سعر طبق البيض من المزرعة بلغ 63 جنيها وسعره يرتفع في محلات البقالة والألبان بنسبة من 15 إلى 20%.

سعر طبق البيض في المحالات التجارية تراوح بين 75 و77 جنيهًا

وأشار «الزيني» إلى أن سعر طبق البيض في المحلات التجارية تراوح بين 75 و77 جنيهًا، موضحا أن تكلفة الإنتاج أيضا مرتفعة وزادت بشكل كبير بما يؤكد أن سعر البيض لن ينخفض خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هامش الربح بسيط ويصل إلى 2 أو 3 جنيهات، وهذه نسبة معقولة.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتحاد تقدم بطلب لمجلس الوزراء لتوفير 200 منفذ بشكل عاجل لتسويق بيض المائدة وتوفيره من المزرعة مباشرة إلى المستهلك، بما يوفر نحو 15 جنيهًا في سعر الكرتونة، مشيرا إلى أن تخفيض حلقات تداول البيض ستؤدي إلى تخفيض سعره بما يصل إلى 15 جنيها في الطبق الواحد.