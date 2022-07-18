«المنوفي»: بيض المائدة يواصل ارتفاعاته.. والطبق يسجل 77 جنيها

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الارتفاعات والقفزات المتتالية لأسعار بيض المائدة غير مبررة على الإطلاق.

وأضاف المنوفي، أن أسعار البيض وصلت إلى 70 جنيها للطبق «جملة»، وتباع للمستهلك بـ75 و77 جنيها؛ ليصل إجمالي الارتفاعات منذ رمضان الماضي إلى 20 جنيها.

وشدد على أنه لا توجد أي مبررات تؤدي للارتفاعات الكبيرة في هذه السلعة الحيوية والضرورية جدا، خاصة في ظل ثبات مدخلات الإنتاج من أعلاف وعمالة وكهرباء، ولا يستطيع المستهلك التقليل منها أو الاستغناء عنها، حيث تعد من ضمن الاستهلاك اليومي للسلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والدقيق والجبن والألبان، وبالتالي الارتفاعات المتتالية لسعر البيض ترهق المستهلك بشكل كبير جدا، لافتا إلى أنه إذا استمرت هذه الزيادات حتى دخول المدارس يصل طبق البيض إلى 100 جنيه.

منع زيادة سعر البيض

وطالب المنوفي، الجهات الرقابية بالتدخل لمنع زيادة سعر بيض المائدة دون مبرر، مطالبا بكتابة تاريخ إنتاج وصلاحية البيض على القشر، مشيرا إلى أن العديد من الدول تكتب تاريخ الإنتاج والصلاحية منذ عام 1999 أي أن الأمر ليس بجديد وتطبقه بعض الدول القريبة منا مثل الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن كتابة التاريخ تخفض سعر البيض، حيث إن المواطن يشتري البيض الطازج، ما يدفع منتجي البيض إلى تخفيض سعر البيض الذي يمر على إنتاجه عدة أيام، وبالتالي تنخفض الأسعار.

التفتيش على موزعي البيض

وطالب المنوفي، الأجهزة الرقابية بالتفتيش على كبار التجار وموزعي البيض لإحكام السيطرة على هذه السلعة الحيوية التي لا يستغنى عنها المواطن ويستهلكها بشكل يومي، خاصة أن لدينا اكتفاءً ذاتيا في إنتاج البيض، وننتج نحو مليار بيضة شهريا، وبالتالي من المفترض أن لا تكون هناك زيادات كبيرة في سلعة مثل البيض.