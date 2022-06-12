البنك الزراعي يمول مشروع بيض المائدة.. الأرباح تصل لـ100 ألف جنيه في السنة

الجميع يبحث عن إنشاء مشروع خاص به، فقدم البنك المركزي المصري مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف النهوض بعملية الإنتاج فى الصناعة والتجارة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة دراسة جدوى لأفكار مشروعات تجارية وخدمية وصناعية للشباب والفتيات وربات البيوت في القرى والنجوع بجميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع مبادرة البنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مالية 5% ويتمّ سداد القسط للبنك الحكومي على 5 سنوات

مشروع بيع بيض المائدة

ونشرت منصة المشروعات الصغيرة التابعة لجهاز تنمية المشروعات دراسة جدوى لمشروع بيض المائدة وتمويله من البنك الزراعي المصري، إذ تعد تجارة بيض المائدة ابيض وأحمر وبلدي من الاحتياجات الضرورية في المجتمع، ولذلك فإن تجارتها من الضروريات.

ويتمّ عرض البيض بالأسواق في أنواع كثيرة، لذا يحتاج السوق المحلية إلى نشاط بيع بيض المائدة، ويوفر المشروع فرص عمل مناسبة لجميع فئات المجتمع ويستطيع جميع أفراد العائلة العمل بها.

دراسة جدوى للمشروع

وأوضحت الدراسة الاسترشادية التي قدمها جهاز المشروعات أنَّ السوق يحتاج إلى منتجات النشاط بسبب تميز تجارة بيض المائدة الأبيض والأحمر البلدي بسرعة الدوران للطلب المتزايد عليها لزيادة أعداد مستخدميها في مختلف أنحاء الجمهورية.

ورجحت الدراسة أنَّه يجب توافر 3 أفراد للعمل في بيع بيض المائدة وأن رأس المال للاستثمارات الكلية للمشروع 145 ألف جنيه، إذ يتمّ تمويل المشروع من البنك الزراعي المصري 110 آلاف جنيه ويتمّ تقديم جميع المستندات.

أرباح مشروع بيض المائدة

كما رجحت الدراسة أنَّ صافي الأرباح السنوية المتوقعة في السنة الأولى أكثر من 100 ألف جنيه، وفي السنة الخامسة صافي الربح لصاحب المشروع يصل إلى 165 ألف جنيه.