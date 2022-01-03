إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لانعدام الرؤية.. بسبب «الشبورة»

أعلنت سلطات الطيران المدني بغرب الأقصر، إلغاء رحلات البالون الطائر في سماء منطقة البر الغربي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بسبب سوء وضعف مستوى الرؤية في السماء نتيجة الشبورة المائية المتكونة بسبب سوء الطقس.

وألغت سلطات الطيران رحلات البالون الطائر المقررة وعلى متنها عدد من السياح عقب إجراء الأرصاد الجوية فجر كل يوم قبل موعد إقلاع رحلات البالون الطائر للتأكد من مستوى الرؤية للطيران فضلا عن سرعة الرياح، ومن المقرر ألا تزيد سرعة الرياح عن 8 عقدة فقط.

سقوط أمطار خفيفة بالأقصر

وتتعرض محافظة الأقصر هذه الأيام لحالة من الطقس البارد مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة على عدة مناطق في المحافظة السياحية، وفي مراكزها المتنوعة بمركز أرمنت، القرنة، البياضية، طيبة، إسنا بقراها المختلفة في جنوب وغرب وشرق المحافظة، مع هبوب بعض الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة دون أن تؤثر على حركة السير أو الملاحة النهرية أو حركة المارة في الشوارع أو حتى حركة السيارات.

طقس دافئ بالأقصر

وتتسم محافظة الأقصر بطقس دافئ في فصل الشتاء عن جميع المحافظات الساحلية والتي تتسم بالبرودة وهطول الأمطار الغزيرة والطقس السيئ، لذا تكون محافظة الأقصر قبلة السياح سواء المصريين أو الأجانب ممن قرروا زيارة المناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي والاستمتاع بالطقس الجيد والتعرف على تاريخ الأجداد القدماء عن قرب.