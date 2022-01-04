إلغاء رحلات البالون الطائر غرب الأقصر بسبب الشبورة لليوم الثاني

أعلنت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، إلغاء رحلات البالون الطائر، لليوم الثاني على التوالي، في منطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بسبب سوء وضعف مستوى الرؤية عن الحد المسموح به للطيران، بما يحقق سلامة الركاب ومستقلي البالون الطائر، حيث يجري التحقق من سلامة الطقس ومستوى الرؤية في السماء، فضلا عن سرعة الرياح قبل البدء في التحليق في السماء، وذلك حسب إحدى شركات البالون الطائر بغرب الأقصر.

التحليق على بعد 2000 قدم

وكانت السلطات ألغت الرحلات أمس، في سماء منطقة البر الغربي بسبب الشبورة المائية التي منعت الرحلات من التحليق على بعد 2000 قدم عن الأرض، والحد المسموح رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء الأقصر خلاله من سرعة الرياح هو «8 عقدة»، وفي حالة زيادة سرعة الرياح يجري إلغاء رحلات البالون قبل البدء في التحليق.

آلاف السياح يزورون الأقصر

وتستقبل محافظة الأقصر السياحية مع بدء الموسم الشتوي والعام الميلادي الجديد، عددا كبيرا من السياح وصل للآلاف داخل المناطق السياحية والأثرية في البرين الغربي والشرقي، ويزور السياح المعابد الفرعونية للتعرف على الحضارة المصرية القديمة عن قرب وتاريخ المصريين القدامى، من خلال مشاهدة النقوش الفرعونية على جدران المعابد، والاستمتاع إلى شرح وتفاصيل تلك النقوش من خلال المرشدين السياحيين المرافقين للسياح.