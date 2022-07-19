هلت البشاير.. المانجو الإسماعيلاوي تظهر بالأسواق والسعر من 20 جنيهاً

بدأت المانجو الإسماعيلاوي في الظهور في بعض الأسواق، سواء في محافظة الإسماعيلية أو في سوق العبور الرئيسي بالقاهرة، بأسعار مرتفعة نسبياً، في بداية الموسم، حيث يبدأ السعر من 20 جنيهاً للكيلو، وتتدرج الأسعار بحسب الأنواع والأحجام.

وظهرت المانجو المعروفة بأنواعها المختلفة، بثلاثة أنواع «سقط» وهو ما يميزها بأنها المانجو الناضجة على الأشجار بعكس الأنواع التي يتم كمرها في درجات حرارة مرتفعة لتسريع نضجها.

السكري الأبيض أول الأنواع ظهوراً

وظهر المانجو السكري أول الأنواع التي تظهر في أسواق المانجو في الإسماعيلية، والتي تتميز بصغر حجم الحبة الواحدة وطعمها المميز.

ويستمر موسم السكري الأبيض لمدة 10 أيام تقريباً في الإسماعيلية لعدم قدرته علي تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ونضجه بشكل سريع علي الأشجار.

وقال «إبراهيم صالح»، أحد مزارعي المانجو في الإسماعيلية: تُعتبر المانجو السكري من أفضل الأنواع والتي تظهر في الإسماعيلية من منتصف شهر يوليو حتى نهاية نفس الشهر، ويتراوح سعرها ما بين 25 و30 جنيهاً للكيلو الواحد هذا الموسم.

السكري الممتاز.. أصل المانجو الإسماعيلاوي

تعتبر المانجو السكري الممتاز ثاني الأنواع ظهوراً في الإسماعيلية بعد السكري الأبيض، والتي تظهر في الأسواق خلال نهاية شهر يوليو.

وقال «صالح» إن وجود السكري الممتاز يستمر في الإسماعيلية منذ نهاية يوليو وحتي منتصف شهر أغسطس تقريباً، ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى 30 جنيهاً تقريباً، أو25 جنيهاً في ذروة الموسم.

وأشار إلى أن الإنتاج من النوعين انخفض مقارنة بالأعوام الماضية بسبب اعتماد عدد كبير من المزارعين علي تطعيم أشجار السكري بأصناف أجنبية كالكريمسون والنعومي.

الزبدة أرخص انواع المانجو في الأسواق

وتعتبر المانجو الزبدية أكثر الانواع انتشارا في الأسواق في الإسماعيلية في نهاية شهر أغسطس المقبل لقدرتها علي تحمل درجات الحرارة.

وبحسب المزارعين في الإسماعيلية فان هذا النوع يتميز بكبر الحجم وسماكة الطبقة الخارجية من الحبة وهو ما يجعلها أكثر الانواع تحملاً للتخزين.

ويعتمد أصحاب مصانع عصائر المانجو علي هذا النوع بشكل كبير بسبب انخفاض أسعارها التي قد تصل في هذا الموسم من 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً كإجمالي سعر.

انتشار الأنواع الأجنبية

وانتشرت الأنواع الأجنبية في الإسماعيلية بشكل كبير هذا الموسم عن المواسم الماضية لتطعيم عدد كبير من الأشجار خلال السنوات الماضية.

وظهرت انواع الكريمسون والنعومي والكيت والكنت والهندية والتي تتميز بوجودها في الأسواق من بداية شهر سبتمبر وحتي شهر يناير المقبل.