أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الاثنين 4 يوليو 2022.. تبدأ من 7 جنيهات

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022، واحدة من الكلمات التي كثر البحث عنها عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك بفضل طرح أعداد كبيرة في الأسواق وتفاوت الأسعار داخل الأسواق الشعبية.

واليوم الاثنين 4 يوليو 2022، توضح بوابة «الوطن» من خلال التقرير أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فضلا عن سعرها في الأسواق الشعبية والمحلية وباقي أسعار الفاكهة، التي جاءت كما يلي:

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وسجلت أسعار المانجو في سوق العبور اليوم استقرارا، إذ سجلت الآتي:

- سعر مانجو عويس من سعر 21 إلى سعر 25 جنيها.

- سعر مانجو هندى من سعر 15 إلى سعر 21 جنيها.

- سعر مانجو تيمور من سعر 15 إلى سعر 21 جنيها.

- سعر مانجو زبدية من سعر 13 إلى سعر 15جنيها.

- سعر مانجو بلدي من سعر 7 إلى سعر 11 جنيها.

- سعر مانجو فونس من سعر 15 إلى سعر 20 جنيها.

- سعر مانجو فص من سعر 30 إلى سعر 40 جنيها.

- سعر مانجو دبشه من سعر 12 إلى سعر 15 جنيها.

- سعر مانجو صديقة من سعر 12 إلى سعر 15 جنيها.

- سعر مانجو جولك من سعر 12 إلى سعر 15 جنيها.

- سعر مانجو سكري من سعر 15 إلى سعر 20 جنيها.

- سعر مانجو بيض العجل من سعر 10 إلى سعر 14 جنيها.

- سعر مانجو سنارة من سعر 10 إلى سعر 14 جنيها.

أسعار المانجو في الأسواق الشعبية اليوم

بلغ سعر كيلو المانجو السكري اليوم الإثنين نحو 30 جنيهًا، أما عن أسعار الفاكهة فيباع كيلو الموز اليوم ليتراوح سعر البلدي بين 10 و12 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التفاح بين 15 و30 جنيهًا باختلاف النوع، وتراوح سعر البرقوق الأصفر والأحمر بين 20 و25 جنيهًا.