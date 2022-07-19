تأجيل حفل روبي في الساحل الشمالي بسبب رأس السنة الهجرية

قرر القائمون على حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي، تأجيله إلى 12 أغسطس المقبل بدلا من 29 يوليو الجاري.

التذاكر تتراوح بين 650 و52 ألف جنيه

وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل الشركة المنظمة، أن القائمين على الحفل رأوا أنه من الاحترام الابتعاد عن إقامة حفل روبي في يوم الاحتفال برأس السنة الهجرية.

أسعار حفل روبي في الساحل الشمالي تتراوح ما بين 650 إلى 52500 جنيه ما بين سعر الفرد الواحد وأسعار المنضدة.

فئات تذاكر حفل روبي

الفئة الأولى لتذاكر حفل روبي GA High table بـ650 جنيها.

الفئة الثانية Gold High table بـ850 جنيها.

الفئة الثالثة platinum High table بـ1050 جنيها.

الفئة الرابعة Diamond Lounges بـ1200 جنيه.

الفئة الخامسة Diamond High Tables بـ1450 جنيها.

الفئة السادسة Platinum Lounges بـ1700 جنيه.

الفئة السابعة Royal High tabl بـ2000 جنيه.

الفئة الأخيرة Royal Lounges بـ3500 جنيه.

أما أسعار المنضدة الواحدة في الأولى لـ10 أفراد بـ6500 جنيه، والفئة الثانية لـ12 فردا بـ10200 جنيه، والفئة الثالثة لـ12 فردا بـ12600 جنيه، والفئة الرابعة لـ15 فردا بـ18 ألف جنيه.