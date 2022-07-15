تعرف على أسعار حفل روبي في الساحل الشمالي

شغلت أسعار تذاكر حفل روبي في الساحل الشمالي متابعي مواقع التواصل الاجتماعي و«فيسبوك» ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن وصل سعر المنضدة لـ15 فردا إلى 53 ألف جنيه.

أسعار حفل روبي في الساحل الشمالي تتراوح ما بين 650 جنيها إلى 52500 جنيه ما بين سعر الفرد الواحد وأسعار المنضدة.

فئات تذاكر حفل روبي

الفئة الأولى لتذاكر حفل روبي GA High table بـ650 جنيها.

الفئة الثانية Gold High table بـ850 جنيها.

الفئة الثالثة platinum High table بـ1050 جنيها.

الفئة الرابعة Diamond Lounges بـ1200 جنيه.

الفئة الخامسة Diamond High Tables بـ1450 جنيها.

الفئة السادسة Platinum Lounges بـ1700 جنيه.

الفئة السابعة Royal High tabl بـ2000 جنيه.

الفئة الأخيرة Royal Lounges بـ3500 جنيه.

أما أسعار المنضدة الواحدة في الأولى لـ10 أفراد بـ6500 جنيه، والفئة الثانية لـ12 فردا بـ10200 جنيه، والفئة الثالثة لـ12 فردا بـ12600 جنيه، والفئة الرابعة لـ15 فردا بـ18 ألف جنيه.

سعر المنضدة لـ12 فردا تصل إلى 17400 جنيه

أما سعر المنضدة الواحدة في الفئة الخامسة لـ12 فردا بـ17400 جنيه، والفئة السادسة لـ 15 فردا بـ25500 جنيه، والفئة السابعة لـ12 فردا بـ24 ألف جنيه، أما الفئة الأخيرة لـ15 فردا بـ52500 جنيه.

أسعار حفل روبي في الساحل الشمالي جاءت أقل سعرا من تذاكر حفل عمرو دياب الذي أقيم في نفس المكان حيث كان سعر يتراوح ما بين ألف و200 جنيه إلى 100 ألف جنيه، ومن المقرر أن تشدو روبي بأغنية نمت ننه خلال الحفل لكونها أجدد أغنياتها التي طرحتها مؤخرا.