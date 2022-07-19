الديهي: دعوة السيسي للحوار الوطني «ضربة معلم».. لا يمكن اختزاله في مطلب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا شهدنا اليوم انعقاد الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني، واستقر المجلس خلال اجتماع اليوم، على تشكيل لجنتين اقتصادية واجتماعية من 4 أعضاء بكل لجنة، واعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني، الحوار والأسئلة به رصينة والإجابات حاسمة ودقيقة، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

مصر دولة مؤسسات وكل ما يمكن أن يثار لا خوف منه

وأضاف «الديهي»،: «مفيش حاجة نخاف منها مفيش حاجة محرم نتكلم فيها»، موضحًا أن مصر دولة مؤسسات وكل ما يمكن أن يثار لا خوف منه، ومن حق المواطن أن يسأل ويعترض وينتقد وواجب الدولة والمسؤول أن يجيب ويرد وعلى الجميع أن يحترم الآخر سواء من يحمل رأيا معارضا أو رأيا مواليا ومؤيدا للدولة، و لا يجب أن يوجد من يعمل لحسابه الشخصي.

الحوار الوطني يضم جميع أطياف وفئات المجتمع

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الحوار الوطني يضم جميع أطياف وفئات المجتمع، مؤكدًا أن الحوار الوطني ليس مكلمة، وهو ليس حوار بين أغلبية ومعارضة ولا بين أقلية وأغلبية ولا بين سلطة ومنتقديها ولا يجب أن يختزل في الإفراج عن المسجونين، ولا في مطالبات حقوقية، ولا يختزل في قوانين الانتخابات ولا يجب أن يختزل في انتقاد الحكومة.

دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني كانت ضربة معلم

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني كانت ضربة معلم وفي وقتها تمامًا، فالحوار الوطني نجح قبل أن تبدأ جلساته الفعلية لكونه خلق حالة من الجدل والنقاش وكشف عن نوايا البعض وفضح نوايا البعض، «وصلنا لدرجة من درجات اليقين إلى ما نحن مقبلون عليه».