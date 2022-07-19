تماثل 21 مصابا للشفاء وتسليم جثامين ضحايا حادث أتوبيس المنيا لذويهم

أعلنت مصادر طبية في المنيا، عن تسليم جميع جثث ضحايا حادث الأتوبيس الذي اصطدم بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة بجانب الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا بمركز ملوي، صباح اليوم الثلاثاء، لذويها عدا 3 جثث لم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن، فيما تقررخروج 21 مصابا من بين 30 بعد تماثلهم للشفاء.

التحفظ على السيارتين ورفع آثار الحادث

ومن بين المصابين الذين خرجوا من مستشفى ملوي التخصصي 7 طلاب جميعهم من أبناء محافظة أسيوط، وكانوا من ضمن ركاب الأتوبيس الذي كان قادما من محافظة سوهاج بجنوب الصعيد ومتجها إلى القاهرة.

وتحفظت سلطات الأمن في المنيا على الأتوبيس والسيارة النقل المنكوبتين في الحادث المروع، حيث انتقل فريق من إدارة المرور للمعاينة ومعرفة أسباب وقوع الحادث ورفع آثاره لتسهيل الحركة، كما انتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة.

صرف إعانات عاجلة للمصابين وأسر المتوفين

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد زار المصابين بمستشفى ملوي التخصصي، وكلف الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بتقديم الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء، كما كلف ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين طبقا للقانون.