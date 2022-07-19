إصابة شخص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة في المنيا

أصيب شخص، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الصحراوي المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، ويعد الحادث الثالث الذي يقع في المحافظة خلال أقل من 12 ساعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من قسم شرطة المنيا الجديدة، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق المؤدي للمنيا الجديدة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمكان الواقعة.

إخماد حريق اندلع بالسيارة الملاكي

تم الدفع بعربات المطافي والإسعاف، وتم إخماد الحريق الذي اندلع في السيارة الملاكي بسبب شدة الارتطام، وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدام السيارة بعمود الإنارة، ما أدى إلى اشتعال النيران بها وتفحمها، وتم نقل المصاب لمستشفى المنيا الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادثان مروعان على الصحراوي الغربي والشرقي

وشهدت المنيا صباح اليوم الثلاثاء، حادث اصطدام أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل ثقيل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا بمركز ملوي، ما أسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 33 آخرين، جميعهم من محافظتي أسيوط وسوهاج، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتبين حدوث التصادم بسبب توقف السيارة النقل على جانب الطريق لتغير الإطار.

كما شهدت المنيا وقوع حادث آخر أمام مركز ملوي، حيث انقلبت سيارة ربع نقل تقل عددا من العمال أمام مصنع سكر أبوقرقاص بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ونتج عن ذلك إصابة 14 شخصا جميعهم من مركزي سمالوط ومطاي.