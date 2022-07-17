أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة.. ماذا تقول عند رؤية الهلال؟ (فيديو)

مع اقتراب العام الهجري الجديد 1444 يبحث عدد من المسلمين عن أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة، وعلى الرغم من عدم ثبوت نص معين وواجب في هذا الشأن إلا أنه يستحب أو يسن ترديد ما ورد عن النبي بخصوص رؤية هلال الشهر الجديد، كما يباح للمسلم أن يدعو الله في أي وقت بما يشاء من خير الدنيا والآخرة.

أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة

واتصالًا بموضوع أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة فإنه يشرع للمسلم أن يردد ما ورد عن رسول الله «صل الله عليه وسلم» عند رؤية الهلال، حسبما ذكر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إذ قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

فضل يوم عاشوراء

وبعيدا عن أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة فإن العام الهجري يبدأ بشهر المحرم وهو من الأشهر الحرم الأربعة وهي «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» كما يسن فيه صيام يوم عاشوراء، والإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء وإخلاص النية لله بالتوبة من الذنوب.

ويمكن ترديد العديد من الأذكار والأدعية التي يريدها المسلم من الله سبحانه وتعالى في أي وقت ومنها:

- لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ لا مانعَ لِما أعطَيْتَ، ولا مُعطِيَ لِما منَعْتَ، ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ.

- لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ، لا إلهَ إلَّا اللهُ، ولا نعبُدُ إلَّا إيَّاهُ، له النِّعمةُ وله الفضلُ، وله الثَّناءُ الحَسَنُ، لا إلهَ إلَّا اللهُ مُخلِصينَ له الدِّينَ ولو كرِهَ الكافرونَ.

- اللهمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ، وما أسرَفْتُ وما أنت أعلَمُ به منِّي، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ

- اللهمَّ إني أعوذُ بك مِن الجُبْنِ، وأعوذُ بك مِن البُخلِ، وأعوذُ بك مِن أنْ أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ، وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدُّنيا وعذابِ القبرِ.