تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ حميد الشاعري: «عنده برد شديد»

تطورات الحالة الصحية لـ حميد الشاعري شغلت عددا كبيرا من جمهور الكابو خلال الساعات الماضية، بعد إعلان نجله نديم مرضه وأزمته الصحية التي مر بها.

تطورات الحالة الصحية لـ حميد الشاعري

تطورات الحالة الصحية لـ حميد الشاعري كشف تفاصيلها مدير أعماله طاهر فوزي الذي أكد لـ«الوطن»، استقرار حالته الصحية، مؤكدا أن الفترة الصعبة مرت بسلام وحالته الآن مستقرة، ويوجد في منزله.

وكشف مدير أعمال الكابو عن تطورات الحالة الصحية لـ حميد الشاعري، مشيرا إلى أنه في منزله حاليا، ويعاني من برد شديد، مؤكدا أنه أجرى مسحة فيروس كورونا وجاءت سلبية.

حميد الشاعري تعرض خلال الفترة الماضية لعدة انتقادات من الموسيقار حلمي بكر بسبب المشكلة التي حدثت بينهما في بداية تسعينيات القرن الماضي، وعلى أثرها تم إيقافه عن العمل طيلة تلك الفترة.

نجل حميد الشاعري يهاجم حلمي بكر

وبسبب ذلك هاجم نديم نجل حميد الشاعري الموسيقار حلمي بكر، واتهمه بأنه يظهر في وسائل الإعلام ليتقاضى أموالا مقابل الحديث عن والده، موجها رسالة له: «لو محتاج فلوس قول».

كما هاجم نديم أعمال حلمي بكر، وقال إن والده لديه تاريخ فني كبير وعريق أكبر من أعماله الموسيقية، مؤكدا أن أعمال والده سائدة حتى الآن في المجال الفني.