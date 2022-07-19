بريد الوطن.. ثمرة كفاح لوثر كينج تقطفها القاضية الملونة

ثمار كفاح «مارتن لوثر كينج» تولى أول سيدة سوداء قاضياً فى المحكمة الأمريكية العليا!! العدالة والمساواة ليس شعاراً، ولكنه كان كفاحاً ودماً على الأسفلت عبر عقود التمييز، واللون، والعرق، فى كل شىء.

أثناء تصفحى صحيفة «واشنطن بوست» استوقفنى خبر عن تعيين أول سيدة من أصول أفريقية كقاضٍ؛ ولم تمر ساعات قليلة وكان أطراف حديثى مع ابن أخى عن تشجيعه كل عام وحصوله على امتياز فى كلية الهندسة، شعورى وحالة من الإحباط من حديثه رغم تفوقه؛ ليعيد لنا التاريخ قصة كفاح شاب أسود غيّر التاريخ فى أمريكا ولد ميتاً، فأعلن الطبيب بعد ولادة متعسرة أن الطفل مات، وأثناء حمل الطفل والخروج به على أنه ميت، نظر طبيب آخر فى وجه الطفل، فصفع الطفل على وجهه فصرخ الطفل، وكانت صرخة الطفل «مارتن» إعلاناً عن عصر جديد من إنهاء التفرقة والعنصرية، لقد كان كفاح «مارتن» ودماؤه الزكية التى سالت من شرفة أحد الفنادق فى مدينة ممفيس ميلاداً لعصر جديد فى الولايات المتحدة، وبعد ثلاثة عقود يتولى رئاسة الولايات المتحدة رجل أسود من أصول أفريقية، ومن أب أفريقى مسلم، وتتولى أهم حقيبة للأمن القومى سيدة سوداء «كونداليزا رايس»، ثم حقيبة الخارجية، بعدهما ستصبح (جاكسون) أول امرأة سوداء تخدم فى المحكمة العليا، وسيعنى ترقيتها من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة أن المحكمة العليا ستضم للمرة الأولى أربع قاضيات من بين أعضائها التسعة. وستعمل مع القضاة سونيا سوتومايور وإيلينا كاجان وإيمى كونى باريت.

محمد سعد عبداللطيف

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