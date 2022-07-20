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اتحاد العمال ينعى ضحايا حادث أتوبيس المنيا.. ويدعو للمصابين بسرعة الشفاء

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حسام حربى
02:39 ص | الأربعاء 20 يوليو 2022
اتحاد العمال

اتحاد العمال

تقدم مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة إلى الشعب المصري حكومة وشعباً وعمالاً، بخالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث المروري الذي وقع الثلاثاء بمحافظة المنيا، وأدى لمصرع 23 شخصا وإصابة 30 آخرين، منهم موطفين وعمال، داعيا للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وتمنى للمصابين سرعة الشفاء.

نعى اتحاد العمال لضحايا الحادث

وقال مجلس إدارة  اتحاد العمال في بيان اليوم: تلقينا ببالغ الحزن نبأ مصرع وجرح العديد من الأشخاص جراء الحادث المروري الذي وقع اليوم، وندعو لأسر الضحايا بالصبر والسلوان، ونطالب الجهات المعنية بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، وتعويض الضحايا ،ومواجهة أسباب الواقعة لمنع وقوعها مرة أخرى.

يشار إلى أنه في وقت سابق، اصطدم أتوبيس نقل جماعي من الخلف بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو93 بمركز ملوي في المنيا، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

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بقلم حسام حربى