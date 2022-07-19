مدير أمن أسيوط يتقدم جنازة ضابط شرطة لقى مصرعه في حادث ملوي

شيع المئات من أهالي مدينة أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، الرائد أبانوب مراد نصير، ضابط بالأمن المركزي بمديرية أمن أسيوط، الذي لقى مصرعه في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل، قرب بوابة ملوي، في محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 55 شخصاً.

وتقدم اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، جنازة ضابط الأمن المركزي، التي انطلقت من أمام مسجد عمر مكرم، بحضور عدد من ضباط وأفراد مديرية الأمن.

حادث تصادم في ملوي

وأسفر حادث تصادم مروع، وقع فجر اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس محمل بالركاب، قادماً من سوهاج في طريقه إلى القاهرة، وسيارة نقل بمقطورة، على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، قرب بوابة ملوي في محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع 22 شخصاً على الأقل، وإصابة نحو 33 آخرين، غالبيتهم من محافظتي سوهاج وأسيوط، وتضمنت قائمة الضحايا أسر كاملة فقدت حياتها، وشباب لقوا مصرعهم في بداية حياتهم، وبعضهم تحولت جثثهم إلى أشلاء، يجري الكشف عن هوية أصحابها.

أصدقاء «أبانوب» في تشييع الجنازة

وحضر التشييع عدد من أصدقاء الضابط الراحل، الذين تقدموا الجنازة، ورددوا الدعوات له بأن يتولاه الله برحمته، كما ذكروا أنه كان يتميز بطيبته وحسن الخلق، كما كان محبوباً من الجميع ووسط أصحابه، وردد بعضهم قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل

وقع الحادث إثر اصطادم أتوبيس يقل عدداً كبيراً من الركاب، من محافظتي أسيوط وسوهاج، قادمين إلى القاهرة، بسيارة نقل كانت تقف على جانب الطريق، على بوابة ملوي، وأسفر الحادث عن مصرع ما لا يقل عن 22 شخصاً، بعضهم مازال مجهولا، تجري الأجهزة المختصة الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم وتسليمها إلى ذويهم، ومن بين ضحايا الحادث الرائد أبانوب مراد نصير، ضابط الأمن المركزي بمديرية أمن أسيوط، الذي تم تشييع جنازته من أمام مسجد عمرمكرم بأسيوط مساء اليوم الثلاثاء.