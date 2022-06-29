بالأسماء.. مجلس اتحاد العمال ينتخب هيئة مكتب جديدة: عيد مرسال أمينا عاما

انتخب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتشكيله الجديد، في أول اجتماع له صباح اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، هيئة مكتب جديد لإدارة التنظيم النقابي خلال الدورة الجديدة 2022-2023، إذ انتخب المجلس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة، أمينا عاما، ومحمد عبد ربه رئيس نقابة التجارة، أمينا عاما مساعدا، وهشام رضوان رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي، أمينا للصندوق، وأشرف الدوكار رئيس نقابة النقل البري، أمينا مساعدا للصندوق.

نواب رئيس الاتحاد

تم انتخاب 5 نواب لرئيس اتحاد العمال: خالد عيش رئيس نقابة الغذائية، ومجدي البدوي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وعبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب، ومحمد جبران رئيس نقابة البترول، هشام المهيري رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية.

وكان حسن شحاتة رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، قد فاز في انتخابات الأحد الماضي، برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالحصول على 245 صوتا، بينما حصل منافسه عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، على 170 صوتا.

الانتخابات العمالية

قالت اللجنة المشرفة على الانتخابات العمالية، إن 481 عضوا بالجمعية العمومية لهم حق التصويت، وشارك في التصويت 420 ناخبا، بينما أعلنت اللجنة بطلان 5 اصوات، وغاب 61 ناخبا عن المشاركة.

وبتشكيل هيئة المكتب الجديد، اليوم الأربعاء، تنتهي المرحلة الثالثة من الانتخابات العمالية، التي بدأت يوم 8 مايو الماضي، بمراحلها الثلاثة لجان نقابية ونقابات عامة واتحاد عمال، وشارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، من 29 نقابة عامة، شكلوا ما يقرب من 2000 لجنة نقابية في معظم مواقع العمل والإنتاج، لتبدأ الدورة الجديدة 2022-2026، بداية من غد الخميس.