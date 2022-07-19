محافظ الجيزة يصدر حركة تغييرات لرؤساء الوحدات المحلية تشمل 48 قيادة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بحركة تغيرات لرؤساء الوحدات المحلية التي شملت 48 قيادة بمراكز ومدن المحافظة.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل الطاقات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية، وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الاستثمارية بكل مركز ومدينة.

وشملت الحركة التي أصدرها محافظ الجيزة، تكليف الأسماء التالية، للعمل رؤساء وحدات محلية في مركز ومدينة العياط «طارق سعيد سيد رئيسا لوحدة برنشت، خالد محمد عبدالرحمن رئيسا لوحدة القطوري، سامح شعراوي سيد زعفان رئيسا لوحدة البليدة، إمام عطية عبدالرازق رئيسا لوحدة الناصرية، أحمد محمد محمود صقر رئيسا لوحدة المتانيا، مجدي عبدالرحمن عبدالوهاب رئيسا لوحدة ميت القائد، محمد عبدالغني شاكر رئيسا لوحدة طهما».

وفي مركز ومدينة البدرشين «أحمد عبدالبصير سيد رئيسا لوحدة سقارة، أبوحاتم رمضان مهدي رئيساً لوحدة دهشور، سيد عبدالفتاح رشوان محمد رئيساً لوحدة ميت رهينة، خالد محمد فرماوى غريب رئيساً لوحدة الشوبك الغربى، حسين محمد حسين أحمد رئيساً لوحدة أبو رجوان، شوقى خضر رياض يونس رئيساً لوحدة المرازيق).

وفي مركز ومدينة أوسيم «هشام مظهر حسن عبدالعزيز رئيسا لوحدة برطس، تامر محمد نبيل عبدالفتاح رئيسا لوحدة الكوم الأحمر، حفني محمد حفني رئيسا لوحدة البراجيل، أحمد عبدالمنعم محمد محمد رئيسا لوحدة بشتيل».

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر «عمر عيد حسانين رئيسا لوحدة المنصورية، محمد صبري عبدالقادر رئيسا لوحدة بهرمس، عصام جمعة عبدالهادي رئيسا لوحدة وردان، محمد أحمد محمد الترساوي رئيسا لوحدة كفر حجازي، خالد عبدالنبي أحمد الدبركي رئيسا لوحدة بني سلامة، رزق فتحي أنور رئيسا لوحدة أبو غالب، محمد حامد محمد الدمرداش رئيسا لوحدة الجلاتمة، أحمد حسني عبدالفتاح رئيسا لوحدة برقاش، عبدالواحد أمين عبداللطيف رئيسا لوحدة نكلا».

وفي مركز ومدينة أبوالنمرس «رغداء سيد محمود محمد رئيسا لوحدة شبرامنت، رأفت عبدالرحيم فاضل دياب رئيسا لوحدة المنوات، رضا رجب عبدالنبي رئيسا لوحدة منيل شيحة».

مركز ومدينة الحوامدية «عصام محمود درديري رئيسا لوحدة أم خنان».

مركز ومدينة الصف «ياسر محمد فريح حسن رئيسا لوحدة غمازة الصغرى، سونيا يونس محمود خاطر رئيسا لوحدة الودي، محمد رشاد عبدالعليم عبدالرازق رئيسا لوحدة الشوبك الشرقي، عاشور منصور عبدالمحسن رئيسا لوحدة الإخصاص، محمد أحمد مبارك عدوي رئيسا لوحدة الأقواز».

مركز ومدينة الواحات البحرية «محمد أحمد مهدي أحمد رئيسا لوحدة منديشة، شكري محمد سنوسي محمد رئيسا لوحدة القصر، نجيب خير أبوالقاسم رئيسا لوحدة الزبو».

مركز ومدينة أطفيح «تامر فاروق محمود جمعة رئيسا لوحدة كفر قنديل، صلاح عبدالرحمن حسن حمادة رئيسا لوحدة صول، مصطفى عمران عبدالله رئيسا لوحدة القبابات، سيد عبدالتواب محمد عويس رئيسا لوحدة البرمبل، عبدالرحمن عبدالعال محمود رئيسا لوحدة الكدايه، عيد محمد محمد خليل رئيسا لوحدة منيل سلطان».

رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة كرداسة

مركز ومدينة كرداسة «عمرو إبراهيم عبدالحميد رئيسا لوحدة أبو رواش، نور الدين محمد محمد رئيسا لوحدة كفر حكيم، محمود عبد الكريم سلامة رئيسا لوحدة المعتمدية، معتز أحمد فاوى رئيسا لوحدة ناهيا».

كما شمل القرار إنهاء تكليف وعودة الأسماء التالية إلى جهة عملهم الأصلية، وهم: «نبيل عمر محمد الديب، سعيد نصر الدين أمين، هشام محمد عبدالعليم زرعه، كمال إمام عابدين إمام، عيسوي محمد محمد، محمود أحمد جمعة، أشرف السيد سلامة، أحمد سالم محمد رسلان، حسام إيهاب سيد أبوشبيكة».