نائب محافظ الجيزة يتابع مواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالأجرة

تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تابع إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، عدداً من مواقف السرفيس وسيارات الأجرة بمدينة البدرشين، اليوم السبت، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وانتظام العمل على خطوط السير المختلفة في نطاق المحافظة.

التعريفة الجديدة حفاظاً على حقوق المواطنين

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان لها مساء اليوم السبت، أن نائب المحافظ تفقد موقف البدرشين الجيزة، وموقف جنوب البدرشين، للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، حفاظاً على حقوق المواطنين.

التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين

وشدد نائب المحافظ على مسئولي المدينة بشن الحملات المفاجئة على المواقف، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة، وضبط المخالفين، وتطبيق الغرامات الفورية، مؤكداً على التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة من خلال غرف عمليات المحافظة في هذا الشأن، واتخاذ الاجراءات القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين وعدم استغلالهم.

الإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات

والتقي نائب محافظ الجيزة عدداً من المواطنين، وطالبهم بعدم دفع أي مبالغ زيادة عن التعريفة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال أرقام شكاوى المحافظة لاتخاذ الأجراءات القانونية ضد المخالف.

تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيانها، إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم، ويمكن للمواطنين الابلاغ عن أي مخالفه في هذا الصدد، من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.