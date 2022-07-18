ضبط 27 سيارة سرفيس ونقل جماعي غير ملتزمة بالتعريفة المحددة في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، بشن حملات مكبرة على مواقف السرفيس والطرق والمحاور المرورية، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة لخطوط السير المحددة، وذلك على مدار اليوم.

سحب تراخيص السرفيس

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان لها، أن أجهزة المحافظة قامت بشن حملة مكبرة على محاور اللبيني وخاتم المرسلين وأسفل محور كمال عامر والثلاثيني، أسفرت حتى الآن عن ضبط 27 سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفة المحددة، وتقوم بتقطيع خط السير، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وسحب تراخيص السرفيس، وذلك تحت إشراف محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس بالجيزة.

وتابع إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس بأوسيم ومنشأة القناطر.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، مواقف بشتيل وبرطس بمركز أوسيم ومواقف المناشي ونكلا بمركز منشأة القناطر، لمتابعة انتظام حركة المواقف، والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة، حفاظا على حقوق المواطنين.

التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين

وشدد نائب المحافظ على مسؤولي المدينة، بشن الحملات المفاجئة على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس بالمحافظة، للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وضبط المخالفين وتطبيق الغرامات الفورية، مؤكدا على التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين الواردة من خلال غرف عمليات المحافظة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق المواطنين وعدم استغلالهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف

والتقى نائب محافظ الجيزة بعدد من المواطنين، وطالبهم بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال أرقام شكاوى المحافظة لاتخاذ الأجراءات القانونية ضد المخالفين.