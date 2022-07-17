نائب محافظ الجيزة يتابع التزام السائقين بالأجرة بمواقف السرفيس

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية من داخل موقف السرفيس الحوامدية الجيزة بمدينة الحوامدية وموقف السرفيس أبو النمرس الجيزة بشارع 6 اكتوبر بمدينة أبوالنمرس لمتابعة الألتزام بتطبيق التعريفة الجديدة التي اعتمدتها المحافظة بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية

أتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد نائب المحافظ في تصريحات صحفية خلال جولتة علي السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة مؤكدا بأنة لن يتم السماح بأي زيادة في التعريفة الجديدة موجها الأجهزة المعنية بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير الغرامات المالية

التأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

وحرص نائب محافظ الجيزة خلال الجولة الميدانية برفقة اللواء كمال عبدالله عزترئيس مدينة الحوامدية واللواء محمد عبد الحميدرئيس مدينة أبوالنمرس علي الحديث مع المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

ارقام تليفونات ارضي وواتس اب لتلقي شكاوي المواطنين بشأن التزام السائقين بالاجرة

وكشفت محافظة الجيزة في بيان ان هناك متابعه علي مدار اليوم ويمكن للمواطنين الابلاغ عن اي مخالفه في ذلك الصدد من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية " 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371"، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام" 01030113022 - 01016050453 " بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

التنسيق مع خطوط سير سيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة

واكدت محافظة الجيزة في البيان انه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية الأقاليم مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة .