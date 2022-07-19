تفاصيل مقتل أم على يد نجلها في بنها.. المتهم ابن لاعب سابق بالزمالك

كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة مقتل أم على يد نجلها ابن لاعب سابق بالزمالك بمدينة بنها، أن المتهم يعاني من أمراض نفسية، وأنه أصيب بنوبة هياج خنق خلالها والدته أثناء نومها صباحا، وعندما قامت حفيدتها بمحاولة منع المتهم من جريمته تعدى عليها بالضرب وأصابها في يدها، فاستنجدت بجدها، والد المتهم، فتعدى عليه هو الآخر بـ«فازة نحاس»، ثم اعتدى على جدته لأمه وأصابها بكسر في الفخذ، وأخذ يدخن السجائر حتى جاءت الشرطة وقبضت عليه.

أقوال الشهود في قتل سيدة على يد ابن لاعب الزمالك

وأدلى شهود عيان الواقعة والحفيدة بأقوالهم أمام جهات التحقيق، وأكدوا أن المتهم ابن لاعب سابق بالزمالك، وسبق أن خضع للعلاج فترة طويلة في أحد المستشفيات بالقاهرة، وأنه خريج كلية الحقوق.

وذكروا أن المتهم دخل على والدته أثناء نومها وخنقها، وعندما حاولت ابنة شقيقه منعه تعدى عليها بالضرب، مشيرين إلى أنه كان دائم التشاجر مع أهله، لكنه كان هادئا بشكل ملفت للنظر خلال ضبطه وطلبه للسجائر والمياه.

نقل مصابي واقعة ابن لاعب سابق بالزمالك للعناية المركزة

في سياق آخر، نُقل «إبراهيم. ا» أبو المتهم، وهو لاعب سابق بالزمالك، إلى العناية المركزة، كما نُقلت جدة المتهم لأمه المصابة للعناية المركزة هي الأخرى، بعد تعدي المتهم عليهما عقب قتل والدته، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن جثة القتيلة، بينما أغلقت الأسرة المنزل الذي شهد الواقعة، وهو عقار يملكه المصاب الأول.

في سياق متصل، أصدر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، بيانا، نعي فيه وفاة زوجة الكابتن «إبراهيم. ا»، لاعب سابق بالزمالك.

تفاصيل قتل ابن لاعب سابق بالزمالك والدته

وشهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، واقعة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد نجلها المختل نفسياً، والذى قام بخنقها حتى ماتت، كما أصاب والده وجدته بالرأس، جرى ضبط المتهم ونقل الجثة والمصابين لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم ثان بنها، بوصول ربة منزل جثة هامدة لمستشفى بنها التعليمي.

وجرى إخطاراللواء محمد عنانى، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها «شريف»، 35 سنة، مهتز نفسياً، وتبين أنه أصاب والده لاعب سابق بالزمالك وجدته بجرح بالرأس، وتم نقلهما لمستشفى بنها الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.