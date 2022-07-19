حدود السحب النقدي من البنوك.. 20 ألف جنيه يوميا دون عمولة

حدود السحب النقدي من البنوك تختلف بين الأفراد والشركات من ماكينات الصراف الآلي ATM باستخدام كل أنواع البطاقات الائتمانية والتي لا يمكن تخطيها، والتي تلتزم بها البنوك العاملة في السوق المحلية وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

ووضع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي من البنوك بالنسبة للأفراد عند سحب عميل البنك من ماكينة الصراف الآلي بـ20 ألف جنيه كحد أقصى للسحب في اليوم دون خصم عمولة، بينما في المقابل يتيح البنك سحب فرد من غير عملائه سحب 20 ألف جنيه كحد أقصى في اليوم الواحد مقيدة بـ5 معاملات فقط، ويصل الحد الأقصى للعملية الواحدة 4 آلاف جنيه مع خصم 5 جنيهات عن كل معاملة.

حدود السحب النقدي من البنوك للشركات

كذلك وضع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي من البنوك بالنسبة للشركات تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى في الوقت الذي تستثني فيه البنوك الشركات عند صرف مرتبات العاملين والموظفين لديها من القرار.

كما تستثني البنوك التجار وأصحاب الأعمال من حدود السحب النقدي من البنوك وحرية التحويل النقدي؛ من حساب إلى آخر دون حد أقصى يومي مثل المقرر على الكاش، وكذلك إصدار شيكات دون حد أقصى.

حدود السحب النقدي من البنوك.. تقليل التعامل بالكاش

وأوضح ماجد فهمي الخبير المصري أسباب وضع «المركزي» حدود السحب النقدي من البنوك، موضحا لـ«الوطن» أن الغرض الرئيسي للبنك المركزي المصري هو تقليل التعامل النقدي «الكاش» في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد «فهمي» أن حدود السحب النقدي من البنوك ستساهم في تحفيز العملاء على تسديد المشتريات عبر المحافظ الإلكترونية وباستخدام بطاقات الفيزا والمحافظ الذكية، وبطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدما دون حدود قصوى.