أحمد أمين عن دور «عرفات»: «هو بطل خارق لأنه بريء مش عبيط»

قال الفنان أحمد أمين، إن دور عرفات في مسلسل جزيرة غمام احتاج إلى اجتهاد للتحضير للدور والتوفيق من الله كونه دور صعب، حيث أنه بمجرد قراءته الدور ظن أن عرفات «عبيط القرية» إلا أنه اتضح أنه برئ وبسيط وعلى طبيعته، مؤكدا أنه يرى أن عرفات بطل خارقا كونه لم يحتاج حاجة من أحد.

أحمد أمين: كلام شخصية عرفات مشفر

واضاف امين، خلال ندوة صناع عمل مسلسل جزيرة غمام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته ال17 والتي أدارها الدكتور منير عتيبة، أن كلام المؤلف عبد الرحيم كمال كان كلام مشفر له مدلول لذا احتاج إلى اجتهاد لحفظ دور عرفات، نظرا لقيمة كلامه الذي لم يستطع تغييره، لافتا إلى أن المؤلف لم يحضر سوى المشهد الأول الذي أيقن خلاله أنه رأى عرفات الذي تمناه.

تأثير شخصية عرفات في أحمد أمين

وعبر عن سعادته بإعجاب الناس بشخصية عرفات واتخاذ كلماته قدوة في الحياة، مؤكداً على ضرورة إعطاء الكاتب حقه في كلام عرفات وليس من جسده، قائلا: «للأسف حق الكتاب بيتاكل والناس بتقول كلام عرفات على أنه كلامي».واكد أن شخصية عرفات أثرت فيه حيث تعلم منه التسامح والسلام النفسي، مؤكداً أن هناك عدد من الكلمات علقت في ذهنه أشهرها: «الحمد لله على الحمد لله» بينما الاكثر قربا لقلبه هي: «ادعي لي أن انا الاقي نفسي والاقي الونس فيها».

أصعب مشاهد أحمد أمين في جزيرة غمام

ولفت إلى أن أصعب مشهد عليه تمثل في رحلة عرفات حيث بقى 5 أيام بالجلباب دون حذاء في الصحراء، بالإضافة إلى مشهد «تكتيف عرفات» كان الأكثر تأثيراً نفسياً عليه.