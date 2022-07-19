عبد الرحيم كمال يكشف كواليس كتابة مسلسل جزيرة غمام: «مراتي السبب»

قال السيناريست عبد الرحيم كمال، مؤلف مسلسل جزيرة غمام، إن جزيرة غمام كتبها منذ 4 سنوات كورقة بسيطة بينما كان يحضر مسلسلا آخر يحمل اسم «ست البيت» لموسم رمضان الماضي، إلا أنه استشار زوجته في المسلسل الآخر فكان ردها «وحش جدا.. لو تعتزل السيناريو أكرم لك»، الأمر الذي دفعه لتغيير مسار المسلسل والعمل على جزيرة غمام مرة أخرى، لدرجة أنه كتب 3 حلقات خلال أسبوع واحد فقط، وهو كم كبير لمن يعرف كتابة السيناريو.

كمال: جزيرة غمام أقل المسلسلات وقتا في الكتابة

وأضاف «كمال»، خلال ندوة صناع عمل مسلسل جزيرة غمام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ17، أن جزيرة غمام والخواجة عبد القادر هما أقل مسلسلاته وقتا في الكتابة لأنه كتبهما من قلبه قبل عقله، لافتا إلى أن اختيار الممثلين كان «إلهيا».

وأوضح أنه أول ما كتب دور «عرفات» تخيل أن يؤديه الفنان أحمد أمين، وتواصل معه وأقنعه بالدور، لافتاً إلى أنه كان محظوظا بهذا الاختيار، ومؤكداً أن دور الفنان عبد العزيز مخيون كان عظيما بالرغم من دوره البسيط.

مؤلف جزيرة غمام: كنت متخوف من الكلام في الدين

وأكد «كمال» أنه كان متخوفا من جزيرة غمام بسبب صعوبة الكلام في الدين في مصر، نظراً للتنوع الفكري الديني في مصر، إلا أن المسلسل أثبت أن الجميع ينتصر للفطرة، ووصل إلى قلوب الناس، لافتاً إلى أن الجمهور أرقى كثيرا مما نظن.