دفن جثمان شاب لقي مصرعه في انقلاب سيارة داخل ترعة بالإسماعيلية 

أمرت جهات التحقيق، مساء اليوم الثلاثاء، بدفن جثمان شاب في الأربعينيات من العمر، بعدما لقي مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكي به في ترعة الإسماعيلية، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية.

وانتدبت النيابة العامة في الإسماعيلية مفتش الصحة مساء اليوم، لمعاينة الجثمان في مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي، للتأكد من عدم وجود أي شبهة في الوفاة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

انقلاب السيارة في الترعة

وتعرضت السيارة الملاكي للانقلاب في ترعة الإسماعيلية عصر اليوم، قرب منطقة كساب التابعة لقرية المحسمة في مركز ومدينة القصاصين بعد اختلال عجلة القيادة.

ودفعت الحماية المدنية في الإسماعيلية برجال الإنقاذ النهري، ونجحوا في انتشال جثمان أحمد سليمان عبد الحليم، 42 سنة، مهندس، ومقيم بمنطقة أرض الجمعيات، التابعة لدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، متوفيا من داخل السيارة.

ومشطت قوات الإنقاذ النهري مكان الحادث بالكامل للتأكد من عدم وجود أي جثث أو مصابين في مكان الحادث، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

دفن شاب توفى في حادث قرب فايد

وأمرت جهات التحقيق، مساء اليوم الثلاثاء، بدفن جثمان شاب توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم على وصلة أبو سلطان بطريق فايد، إثر انقلاب سيارة نقل فيما أصيب 7 آخرون.

وتعرضت السيارة رقم «د ر س 2891» للانقلاب على وصلة أبوسلطان المتجهة من طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إلى مركز ومدينة فايد، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسبع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المتوفى إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، فيما أشارت المصادر إلى أن كل المصابين في الحادث مقيمين بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وأعمارهم بين 22 إلى 60 سنة.