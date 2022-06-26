تفاصيل سقوط أسرة كاملة في ترعة الإسماعيلية.. مصرع طفلين في الحادث

مابين مطالبات أهالي قرية أبو خليفة ومنطقة كيلو 19 بالقنطرة غرب بتطوير طريق الترعة ووقوع الحوادث المميتة يعيش الأهالي في حالة من الحزن المستمرة.

حوادث متكررة على الطريق غير المؤهل للسير، وظلام دامس يعم أنحاء الطريق تسبب في انقلاب سيارة ملاكي فجر أمس بأسرة كاملة في مياه الترعة ووفاة طفلين وإصابة الأب والأم بإصابات خطيرة.

بلاغ بالواقعة

وكان قد تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد تعرض سيارة ملاكي للانقلاب على طريق القراقرة قرب قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب.

وأسفر الحادث حينها عن إصابة أسرة كاملة بتوقف القلب والرئتين عن العمل بسبب غرقهم في المياه، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ6 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

مصرع الأطفال والأب والأم في حالة خطر

وقالت المصادر الطبية إنه تم نقل كافة المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ والتي تبعد حوالي 5 كيلو مترات فقط عن مكان الحادث واستقبال المصابين في قسم الطوارئ.

وأضافت المصادر الطبية أن الطفلين توفيا فور وصولهما إلي المستشفى متأثرين بتوقف عضلة القلب فيما تم إدخال الأم والأب إلى العناية المركزة في حالة خطرة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمصابين في سيارات الإسعاف لمحاولة إنقاذهم واستكمال عملية الإنعاش فور وصولهم إلى المستتشفى.

وأسفر الحادث عن وفاة كلاً من محمد السيد محمد عبد الغني 7 سنوات مقيم بقرية أبو خلفية، وشقيقته سما السيد محمد عبد الغني 9 سنوات مقيمة بقرية أبو خليفة، فيما أصيب الأب محمد السيد عبد الغني 48 سنة بتوقف في القلب والرئتين، وأصيبت الأم داليا عبد الغني محمد مصطفى 40 سنة بتوقف القلب والرئتين أيضا.

التحفظ على الجثامين

وقررت نيابة الإسماعيلية التحفظ علي جثامين المتوفيين وانتداب مفتش الصحة لمناظرتها والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

كما قررت النيابة تسليم الجثامين لذويها ودفنها عقب مناظرتها ومعاينتها، وطلبت من المباحث الجنائية سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.