عبد العزيز مخيون يكشف كواليس شخصيته في مسلسل جزيرة غمام

قال الفنان عبد العزيز مخيون، إنه لأجل الدخول في شخصية الشيخ مدين في مسلسل جزيرة غمام، احتاج إلى قراءة السيناريو بتمعن حيث شعر بوجود بيئة وعالم وجو استطاع الدخول إليه كممثل، حيث نشطت الكلمات خياله.

تأثير الشيخ مدين على عبدالعزيز مخيون

وأضاف مخيون، خلال ندوة صناع عمل جزيرة غمام على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ17 والتي أدارها الدكتور منير عتيبة، أن أكثر الكلمات التي لمسته «اللي بيغرق هو اللي يعيش» مقولة قالها الشيخ مدين حين التقى بعرفات في رؤية عن البحيرة، بها فلسفة عميقة وتحتاج إلى تفسير بالإضافة إلى احتياجه لتأديتها ببساطة كونه شيخ في قرية بسيطة.

أصعب ما واجه عبد العزيز مخيون في مسلسل جزيرة غمام

وتابع: «لما جالي الدور وانا عارف كتابات عبد الرحيم كمال لأني اشتغلت معاه أكثر من مرة، وافقت على طول» مؤكداً أن الدور لم يكن يتحقق الدور بشكل مميز سوى بكتابة جيدة وممثلين مميزين.ولفت إلى أنه قد واجهته صعوبة في الحفظ لأنه لم يكن كلام صعيدي معتاد، مؤكداً أنها كانت تجربة جميلة جدا بالنسبة له وعرفته باحمد أمين كممثل يتفانى في عمله، فإن لم يكن هو بهذا القدر من الصدق لم يكن ليتأثر به بهذا القدر.

عبد العزيز مخيون: حلمت بتجسيد شخصية عبد الوهاب

وتجاوب مع أسئلة الحضور، أبرزها عن الشغف، فرد ساخرا: أن أول شيء يحطم الشغف الفني هو الإنتاج، وتدني المساعدين الذين يضيعون تركيز الممثل.

واختتم بالإجابة عن سؤال أدوار يحلم بتجسيدها: حلمت أمثل شخصية الموسيقار محمد عبد الوهاب في عمل مخصص له وعن الفترة التي عاشها كونه جزءا مهما من تاريخ مصر الفني، بالإضافة إلى حلمه تقديم شخصية الدكتور جمال حمدان وشخصية شهيد فلسطيني عبد القادر الحسيني، لافتا إلى أنه مع مرور الوقت والزمن أصبح الحلم لا يستطيع تحقيقه.