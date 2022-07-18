إصابة مسن بنزيف بالمخ في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بسوهاج

أصيب مسن بنزيف في المخ والأنف وارتجاج في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة «أم دومة» بمركز طما بمحافظة سوهاج، وتم إخراجه بمعرفة الأهالي ونقله لمستشفى طما المركزي، والذي حوله لمستشفى سوهاج الجامعي.

نزيف في المخ

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد وصول المدعو «كمال ب ج ض»، 63 عاما، عامل، ويقيم بمركز طما، إلى المستشفى المركزي بطما مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ والأنف، وفقا للتقرير الطبي المركزي للحالة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

الإنتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل لمستشفى سوهاج الجامعى وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين العابدين مدير أمن سوهاج، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء قيادته دراجة نارية «تروسيكل» بدائرة مركز طما، اختل مقود القياده بيده، ولم يستطع التحكم بها، ما أدى إلى سقوطه في ترعة «أم دومة» المجاورة لطريق أسيوط سوهاج، الأمر الذي أسفر عن إصابته، ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.