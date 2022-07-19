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إحلال وتجديد مرافق مياه الشرب بسوهاج بتكلفة 121 مليون جنيه

كتب:

شيماء دراز
04:08 م | الثلاثاء 19 يوليو 2022
مياه سوهاج

مياه سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، تخصيص 115 مليون خلال العام الحالي 2022 - 2023، للإحلال والتجديد بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

إحلال محطات مياه الشرب بسوهاج

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالي ومطورة وآبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعي، وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز محافظة سوهاج.

تفاصيل مشروعات الإحلال والتجديد بسوهاج لشركة مياه الشرب

وأضاف العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بـ سوهاج، أن مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي في المحافظة تتمثل في إحلال وتجديد شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة.

6 ملايين جنيه لشركة مياه الشرب بسوهاج

واوضحت المهندسة الشيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج انه تم تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه للقيام بأعمال تاهيل محطة معالجة صرف صحى بمركز طهطا بمحافظة سوهاج حيث يتم ترميم وعزل للاحواض بالمحطة واحلال وتجديد المحابس التالفة وتوفير مولد كهربى قدرة 2 ميجا هذا، إضافة إلى تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه لشركة مياه سوهاج خلال هذا العام؛ لشراء معدات للاستعداد المبكر لمواجهة الإمطار التي تتعرض لها محافظة سوهاج خلال هذا العام.

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بقلم شيماء دراز