بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في حادثي تصادم سيارة و«توك توك» ودراجة نارية، وذلك داخل مدينة الإسماعيلية وعلى طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، ونُقل المصابون إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

إصابة شخصين في تصادم سيارة و«توك توك»

وأصيب شخصان، مساء اليوم، جراء تصادم سيارة مجهولة ودراجة نارية «توك توك»، بدون لوحات معدنية قرب مدخل مركز القصاصين في الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هما عطيات أحمد خليل، 65 عاما، مصابة بكسر مضاعف في القدم وجرح في اليد اليمنى، وأحمد صباح إسماعيل، 22 سنة، مصاب بكسور مختلفة في أنحاء الجسم وجروح غائرة بالذراع الأيسر.

وأضافت المصادر الطبية، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وأنه تُجرى لهما الفحوصات الطبية اللازمة، تمهيدا لخروجهما خلال 24 ساعة المقبلة.

تصادم سيارة مع دراجة نارية

وأصيب شاب في العقد الثاني من العمر جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية، أمام مدرسة «الطارف» داخل مدينة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة صلاح محمد صلاح، 19 سنة، ومقيم في مدينة الشهداء التابعة لحي ثان، بكسور وجروح مختلفة نقل على أثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.