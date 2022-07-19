مصرع مهندس في انقلاب سيارة «ملاكي» بترعة الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه مساء اليوم الثلاثاء جراء انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية قرب مركز ومدينة القصاصين بسبب اختلال عجلة القيادة.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي أمام منطقة كساب قرب قرية المحسمة التابعة لمركز القصاصين، ما تسبب في سقوطها بالترعة ووفاة قائدها.

وقالت المصادر إن قائد السيارة يدعي أحمد سليمان عبد الحليم 42 سنة مهندس ومقيم بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، فيما تم نقل الجثمان إلي مستشفي التل الكبير المركزي.

جهود الإنقاذ النهري

ودفع اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية بانتقال قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث لاستخراج أي مصابين أو متوفين.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلي مكان الحادث فور وقعه لتأمينه حال خروج أي مصابين أو متوفين.

شهود عيان: استخرج جثة من السيارة

وقال شهود العيان علي الواقعة ان القوات نجحت في استخراج السيارة من المياه وتحمل لوحات معدنية أرقام ط ل ب 8698 فيما تم استخراج جثمان قائد السيارة متوفياً.

وأضاف شهود العيان ان قوات الشرطة وصلت إلي مكان الحادث لمناظرة الجثمان قبل نقله بسيارة الإسعاف إلي مشرحة مستشفي التل الكبير المركزي فيما ويجري رجال الإنقاذ النهري عملية تمشيط في مكان الواقعة للتأكد من عدم وجود اي جثث أخري أو مصابين في الحادث.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التي أمرت بالتحفظ علي الجثمان لحين انتداب مفتش الصحة لمناظرته ومعرفة سبب الوفاة.