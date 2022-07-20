محمد البرغوثي: يجب زيادة تشغيل الشركات الصغيرة في مشروعات «حياة كريمة»

قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، إن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري من أهم وأعظم مشروعات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

وقال البرغوثي: «الرئيس طلب تشغيل المقاولين الصغار في القرى في مشروعات حياة كريمة لكن دلوقت اللى بياخد المقاولات هي الشركات الكبيرة».

«البرغوثي»: نحتاج لتشغيل الشركات الصغيرة

وأوضح «البرغوثي» خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد» أننا بحاجة لتشغيل الشركات الصغيرة، وحل مشكلة الغارمات فلم تعد هناك قرية مصرية إلا وبها غارمات، محذرا من أن «بعض جميعات التنمية الاقتصادية تحصل على قروض بفائدة 9% من الدولة وتعطيها لصغار الصناع والتجار بفائدة 34%، فتحقق الجمعيات عوائد كبيرة ولا يتمكن المقترض من التقدم في مشروعه بسبب ارتفاع نسبة الفوائد».

وأكد الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، أن المشروعات العملاقة التى لا توفر فرص عمل لا داعي لها، وكذلك الكليات التي تنتج عدد كبير من الخريجين دون وجود فرص عمل حقيقية لهم تتناسب مع دراستهم، موضحا أن أبسط أمور الاقتصاد هي توفير السيولة للمواطن الذي يشتري وتدور العجلة الاقتصادية وهو ماحدث في البرازيل التي تحولت من حافة الإفلاس إلى 7 اقتصاد عالمي.

تنسيق العمل بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وأشار «البرغوثي» إلى إننا نعاني للأسف في الكثير من الأمور من توزيع المشكلات على اللجان التي لا تنتهى من عملها بسبب الإغراق وتعدد المطالب والتصورات، مطالبا بالاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني على الأمور بشكل بسيط وتنسيق العمل بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية «هدفنا راحة المواطن ورفع العبء من عليه».