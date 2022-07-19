محمد البرغوثي: «حياة كريمة» من أعظم مشروعات الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، إن مصر لديها بالفعل ثقافة الحوار على مدار تاريخ طويل، ونستطيع أن نتحاور مع بعضنا البعض بنبرة هادئة وصادقة دون نفاق أو خوف أو مزايدة، لافتا إلى أن الأمين العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان أعلن أن عدد التصورات وصل إلى 15 ألف ورقة من المقترحات المقدمة لمجلس أمناء الحوار الوطني.

خطة التنمية الجديدة المستهدفة لسنة 2022/2023

وأوضح «البرغوثي» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن الدكتورة هالة السعيد طرحت خطة التنمية الجديدة المستهدفة لسنة 2022/2023، وإن تحقق 1% منها سيتغير وجه الحياة في مصر بالفعل، متابعا «إحنا عاوزين نحسن جودة الحياة ووزيرة التخطيط أكدت ده بالفعل».

البرغوثي: تمكين اقتصادي واجتماعي للفئات الأكثر فقرا

وأشار «البرغوثي» إلى أننا بحاجة إلى تمكين اقتصادي واجتماعي للفئات الأكثر فقرا في الريف المصري والمحافظات مع النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوليد المزيد من فرص العمل، موضحا أن معدل النمو المعلن 3.3% والمستهدف 5.5% وإن تحقق النمو بمعدل يصل إلى 10% دون توفير فرص عمل أو وظائف جديدة للشباب سيعتبر مستوى نمو مشوه لأنه لم يحقق عدالة توزيع الناتج القومي الإجمالي أو تحقيق العدالة في توزيع الفرص أو أي ثمار للتنمية.

وأكد الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، أن غياب العدالة في توزيع الفرص يؤدي للمساواة بين الفلاح الفقير مع أغنى أغنياء رجال الأعمال في متوسط الدخل اليومي على عكس الحقيقة، موضحا أننا بحاجة إلى حوار وطني يدور حول أمور محددة وأهمهما اقتصاد يوفر فرص عمل مع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة، متابعا «مشروع حياة كريمة من أعظم مشروعات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة».